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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Sıla yolunda gurbetçiler treni tercih ediyor

Sıla yolunda gurbetçiler treni tercih ediyor
Her yıl yaz aylarında 4 ile 6 hafta arasında değişen yıllık izinlerine çıkan Avrupa'daki Türklerin sıla yolculuğu başladı. Yurt dışındaki Türklerin büyük bir kısmı ana vatana gelmek için kara yolunu tercih ederken bir kısmı ise konforundan dolayı demir yolunu seçiyor. Yaşadıkları farklı ülkelerden Avusturya'nın Villach kentine araçlarıyla geçen gurbetçiler burada araçlarını oto kuşet vagonlara yükleyip yolculuğa başlıyor. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında beklemeksizin 1400 kilometre yol kat eden gurbetçiler, Edirne Garı'nda görevliler yardımıyla araçlarını trenden indirip pasaport ve gümrük işlemleri sonrası yurda giriş yapıyor. AA

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Sıla yolunda gurbetçiler treni tercih ediyor
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