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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Silah arkadaşlarından şehide vefa: ‘100 yıl geçse de bu dostluk bitmez’

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Silah arkadaşlarından şehide vefa: ‘100 yıl geçse de bu dostluk bitmez’
Hakkari'de 27 yıl önce omuz omuza çarpışırken şehit düşen arkadaşları Piyade Er Tuncay Yapıcı'yı unutmayan 25 silah arkadaşı, şehidin Konya Akşehir'deki ailesini ve mezarını ziyaret etti. Çukurca Geyik Tepe mevkisinde 26 Temmuz 1996'da bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada 16 asker şehit düştü. O askerlerden biri de Konyalı Piyade Er Tuncay Yapıcı'ydı. Yapıcı'nın o çatışmadan sağ çıkan 25 arkadaşı, tam 27 yıl sonra bir araya gelerek şehidin Akşehir ilçesindeki ailesini ve Tuzlukçu ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti.



Şehidin silah arkadaşı emekli Uzman Çavuş Yusuf Bozdoğan, "Eğer o gün Geyik Tepe düşseydi oradaki bir tabur asker giderdi. Bir tabur asker demek 600 kişi demekti. Çünkü teröristler yaklaşık 400-450 civarındaydı. Ama oradaki vatan evlatları, biz bu vatanı savunacağız diye hiçbir şekilde mevzilerimizi bırakmadık ve 16 arkadaşımız mevzilerinde şehit oldu. Ne acıdır ki o şehitleri tek tek tespit eden kişilerden biri de benim. Allah mekanlarını cennet eylesin. 27 yıl değil 100 yılda geçse bu dostluk, kardeşlik bitmez" diye konuştu. Isparta'dan gelen Emrullah Uysal da, "Tuncay yaralandığında ben yanındaydım. Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutursak, onların aydınlattığı yoldan ayrılırsak yahut geri kalırsak, kanımız kurusun, aldığımız her nefes haram olsun" diye konuştu. Şehidin annesi Münire Yapıcı, "Allah hepinizden razı olsun. Vatan sağ olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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Silah arkadaşlarından şehide vefa: ‘100 yıl geçse de bu dostluk bitmez’
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