Silah arkadaşlarının annelerini unutmadılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, 'Anneler Günü'nde şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti. Doğum günü olan bir şehit annesine de İl Jandarma Komutanlığının sürpriz ile doğum günü kutlandı. Şehit annelerinin elleri öpülerek hayır duaları alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Başta vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit anneleri başta olmak üzere, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve hayatını, çocuklarının hayatının daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun" denildi.