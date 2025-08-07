Silah atölyesinde kahreden kaza! Süleyman’ın futbolcu olma hayali yarım kaldı

Olay, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Sanayi'sinde meydana geldi. Bu yıl ortaokuldan mezun olan Süleyman Keskin, okulların tatil olması nedeniyle babası Sadık Keskin'e ait silah atölyesine gitti. Keskin, CNS tezgahı yanındayken tezgahtan seken demir parçası başına isabet etti. Ağır şekilde yaralanan Süleyman önce ilçe hastanesine ardından Konya'ya sevk edildi. Süleyman keskin buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk ilçede toprağa verildi. Konyaspor Futbol Okulu'na da bu yıl kayıt olduğu öğrenilen Süleyman'ın gelecekte futbolcu olmayı hayal ettiği öğrenildi.