“Silahı patronu verdi, ‘Karını öldür’ dedi’’

Burdur'un Çavdır ilçesinde, geçen 8 Şubat'ta, biri engelli 2 çocuk annesi eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldüren Tarık Yılmaz (45) ve kendisine yardım ettikleri iddia edilen 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Tarık Yılmaz ifadesinde, "Olay öncesi eşimin çalıştığı yerin sahibi Adem Sağır ile mekânında görüştük. Bana silah verip, 'Namusunu temizle. Özlem sana yakışmayan hareketler yapıyor. Bunu hazmedemezsin, bu şekilde yaşayamazsın' dedi. Eşimin kaldığı otele, arka kapıdan girmemi istedi ve 'Olaydan sonra beni arama' dedi" diye konuştu.