Silahla vurulan kadın avukattan şok iddialar! Savcı arkadaşını suçladı: "Olayın arkasında suç örgütü var"





"BENİM GÜCÜMÜ BİLİYORSUN"

Peker, kendisinin bazı dosya işleri için adliyelere gönderildiğinde sorunlar yaşadığını, bunun üzerine Yılmaz ile aralarında tartışma çıktığını, avukatlığını yaptığı bazı dosyalardan el çekmesi için Yılmaz'ın kendisine baskı yaptığını öne sürdü.

Peker, bu tartışmalar esnasında Yılmaz'ın "Sen neyine güveniyorsun bu kadar, benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kimse böyle konuşamaz" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Savcı Davut Yılmaz tarafından maddi ve manevi olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade eden Peker, kendisine yapılan silahlı saldırıyı da Yılmaz'ın azmettirdiğini düşündüğünü söyledi.