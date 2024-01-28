Silahlı saldırının arkasından rant kavgası çıktı

Geçtiğimiz 5 Temmuz'da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a makamında, eski Maltepe CHP üyesi Fevzi Polat tarafından düzenlenen silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı. Belediyeden, olayla ilgili "şüphelinin psikolojisinin bozuk olduğu" açıklaması yapılsa da tutuklanan şüpheli; 8 yıldır tanıdığı Başkan Kılıç'ı başkan olduğunda maddi-manevi desteklediğini belirtti. Parti görevinden istifa ettiğinde, Kılıç'ın kendisini makamına davet ettiğini anlatan Polat, "Beni tanıdıkları için aramadılar. Kılıç bana hakaret etti, 'Oğlun yanlış yapıyor, rakiplerimle hareket ediyor' dedi. Tartıştık ve beni kovdu. Bir süre sonra tekrar girdim. Yine hakaret edip odadan atmak için kolumdan tuttu. Uzun süre aşağılanmaya maruz kaldığım için 2-3 el ateş ettim" dedi. Savcılık ayrıca; hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 19 yıl 6 aya kadar hapis istediği Polat'ın, başka kişilerce azmettirildiğine yönelik ihbarın doğruluğuna ilişkin bir tespit yapılamadığını kaydetti.