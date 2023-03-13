Silahlı saldırıya uğradılar, çaylarını bir an olsun bırakmadılar

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, yoldan geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam ederken, motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi isabet almamak için eğildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı.