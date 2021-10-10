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Giriş Tarihi: 10.10.2021 10:24 Son Güncelleme: 10.10.2021 10:48

Silahlı trafik kavgasında saldırgan tutuklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Silahlı trafik kavgasında saldırgan tutuklandı

Şişli’de silahlı bir saldırgan, trafik kavgasında aracıyla önünü kestiği şahsa kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanıp ceaevine gönderildi.

Trafikte geçen silahlı kavga ve saldırı geçtiğimiz 29 Eylül'de Şişli Paşa Mahallesi Ateşböceği Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü ile diğer bir sürücü yol verme yüzünden trafikte kavga etmeye başladı. Bir süre sonra sürücünün önünü kesen şahıs, aracından inerek tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı.

Saldırgan daha sonra da geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücü ise aracın koltuğuna yığılıp kalırken, vatandaşlar ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında kimliği belirlenen saldırgan A.S. olayda kullandığı silahla birlikte Feriköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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Silahlı trafik kavgasında saldırgan tutuklandı
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