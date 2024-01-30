Haberler Yaşam Haberleri Sıla’yı öldüren kazada verilen para cezasını istinaf bozdu
Giriş Tarihi: 30.1.2024 12:54 Son Güncelleme: 30.1.2024 13:47

Sıla’yı öldüren kazada verilen para cezasını istinaf bozdu

Muğla Menteşe’de Tolga Yağcı’nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Sıla Akgül’ün davasında yeni gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü Yağcı’ya verilen ve 24 bin 300 lira para cezasına çevrilen kararı istinafa taşıdı. Karar İzmir Bölge Adliye 19. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ayrıca olayın basit taksiri aşarak bilinçli taksir boyutuna ulaştığı vurgulandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sıla’yı öldüren kazada verilen para cezasını istinaf bozdu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl yaya geçidinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan Tolga Yağcı yargılandığı mahkemede 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Olay 14 Aralık 2022'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Salihpaşalar Mahallesi'ndeki karayolunda Tolga Yağcı (29) idaresindeki araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sıla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sıla'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili süren davada karar çıktı. Sürücü Tolga Yağcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanık Yağcı'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu. Sıla Akgül'ün aile avukatının karara itiraz edeceği açıklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili istinaf etme yönünde inceleme ve değerlendirme yapmıştı.

İSTİNAFA GİDİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Muğla 3.'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar incelendi. Yapılan inceleme sonucunda karara karşı istinaf yoluna gidildi. İstinaf incelemesi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılacak.

KARAR BOZULDU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf istemi yerinde görülerek verilen karar İzmir Bölge Adliye 19. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ayrıca olayın basit taksiri aşarak bilinçli taksir boyutuna ulaştığı vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Tunç Soyer'in üzeri çizildi: CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı belli oldu
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler...
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
CHP İzmir'de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: DEM'den medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik
‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’
HDP/DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan skandal sözler! Öldürülen teröristlere selam gönderdi
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 923 terörist etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıla’yı öldüren kazada verilen para cezasını istinaf bozdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA