Şile’de 2 çocuk daha boğularak can verdi

Her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği Karadeniz'in en tehlikeli sahillerinden Şile, can almaya devam ediyor. 13 Haziran'da 2 gencin boğulduğu Sofular Plajı'nda dün de denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre dalgalara yenik düşerek yaşamını yitirdi. Kerem İmre'nin 12 yaşındaki kardeşi ise boğulmaktan son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Önceki gün denizde kaybolan Azerbaycan uyruklu 17 yaşındaki Yusuf Jamalov'un cansız bedenine dün sabah saatlerinde ulaşıldı. Jamalov'un babası Aras Jamalov, "Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Hiç bir güvenlik yok, sadece milletin parasını alıyorlar. Madem tehlikeli, oraya bir tel örgü çekilsin. Çünkü orası Karadeniz, dalgalı. Neredeyse her gün 3-4 kişi vefat ediyor. Millet korkudan denize giremiyor" dedi.