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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Silivri Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar dikildi

Silivri Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar dikildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Kurum, millet bahçelerini sıradan bir bahçe olarak değil, aksine atalarının doğaya bakışının bir simgesi, bahçe kültürünün bir işareti olarak yaptıklarını vurguladı. Millet bahçelerine karşı çıkan ve kendilerine çevrecilik dersi vermeye kalkanların atık su arıtma tesislerini iptal ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Bize her fırsatta çevrecilik dersi vermeye kalkanların, İstanbul'un masmavi denizine, derelerine ihanet etme pahasına atık su arıtma tesislerini iptal ettiğini gördük. 27 yıl sonra İstanbul'da yeniden çöp dağlarını gördük. Şimdi bunların yeni modası ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızın fikirlerini, yatırımlarını, millete 'sanki kendileri yapmış' gibi göstermek" dedi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da çevre yatırımlarına değinerek 20 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerini, sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri bahçede ilk fidanları toprakla buluşturdu. 1 yıl içinde tamamlanacak olan Silivri Millet Bahçesi, 35 bin metrekarelik alana sahip. İçerisinde koşu, yürüyüş alanları, gölet, tematik bahçeler, kütüphane ve kıraathane bulunuyor.

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Silivri Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar dikildi
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