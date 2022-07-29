Haberler Yaşam Haberleri “Silvan barajı 52 kez saldırıya uğradı”
Giriş Tarihi: 29.7.2022 15:23 Son Güncelleme: 29.7.2022 16:00

Silvan barajı 52 kez saldırıya uğradı”

Eski Tarım Bakanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, bölgeye büyük bir zenginlik katacak olan Silvan Barajı’nın yapımını engellemek amacıyla 52 kez saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Öte yandan Eker, yapımı duran şehir hastanesinin kısa süre sonra yeniden ihaleye çıkacağına dikkat çekti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
“Silvan barajı 52 kez saldırıya uğradı”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı "Aylık Olağan Basın Buluşması" yapıldı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen basın buluşmasına Eski Tarım Bakanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Başkanı Muhammed Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu, MKYK üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile il yönetimi katıldı.

ŞEHİR HASTANESİ YENİDEN İHALEYE ÇIKIYOR

Diyarbakır'da devletin ve yerel yönetimlerinin yatırım ile projeleri hakkında kapsamlı bir açıklama yapan Eker, yapımı duran Şehir Hastanesi'ne dikkat çekerek, "Diyarbakır'daki şehir hastanesi Türkiye'de, yap-işlet-devret modeli ile yapılmayan ikinci hastanedir. Bu hastanemizde artan döviz kurları nedeniyle yüklenici firma yapımı durdurdu. Bizimde girişimlerimizle Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapımına da tekrar başlanacak. Çalışmalar tamamlandı, bakanlık önünüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkaracak" ifadelerini kullandı.

"SİLVAN BARAJI BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİCEK"

Silvan barajının özelde Diyarbakır olmak üzere bölgenin kaderini değiştireceğini söyleyen Eker, "Silvan barajı 52 kez saldırıya uğradı. Bir barajla bir kentin kaderini değiştirecek projeyi PKK denen örgüt istemiyor ve saldırı yapıyor. Temel atma törenine giderken yolumuza bomba koydular, son anda karar değiştirip helikopter ile gittik, saldırıdan kurtulduk" dedi.

FETÖ ve PKK'nın bağlantılı olduğunu ifade eden Eker, "Bunlar arkadan birbiriyle kablo ile bağlantılı iki örgüttür. FETÖ gittikten sonra güvenlik anlamında terörle daha etkili mücadele edildi. PKK ve diğer örgütler istihbarata dayalı nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte Diyarbakır, yatırım ve istihdam anlamında Türkiye'de birçok kenti de geride bıraktı" diye konuştu. Türkiye'nin garantörlüğünde kurulan Tahıl Koridoru'na da dikkat çeken Eker, bakanlık tecrübelerine değinerek, tahıl koridorunun dünya piyasasında ki ürün artışlarını geriye çekeceğini de söyledi.

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