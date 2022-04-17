Şimal’den sevindiren haber

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu Ezgi Çelik'in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Şimal Toprak komadan çıktı. Gaziantep'te, Nizip Ticaret Odası Başkanı İbrahim S.'nin, 12 Nisan akşamı ehliyeti olmadığı halde annesinin otomobilinin direksiyonuna geçen 17 yaşındaki oğlu Osman S., Batıkent Mahallesi'nde dershane arkadaşlarıyla gittikleri iftar yemeğinden çıktıktan sonra scooter ile seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak'a (17) çarptı. İki genç kızdan Ezgi Alya Yiğit olay yerinde öldü.Ağır yaralanan Şimal Toprak ise ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Başı ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Şimal Toprak, beyin kanaması nedeniyle uyutuldu. 5 gündür yaşam savaşı veren Şimal Toprak, dün uyandırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden genç kızın babasının 2 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Gaziantep Valisi Davut Gül de aileyi hastanede ziyaret ederek Şimal'in durumu hakkında bilgi alıp 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.