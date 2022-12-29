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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Şimdi eğlence vakti

Düzce’de depremden sonra moralleri bozulan çocuklar için okullarda özel eğlenceler düzenleniyor. Minikler yüzlerini rengârenk boyuyor. Okul bahçesinde hep birlikte top koşturuyor

AA
Şimdi eğlence vakti
Düzce'de depremden etkilenen çocuklar için Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce okullarda etkinlikler düzenleniyor. Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından çocukların motivasyonunu yükseltmek için çalışma başlatıldı. Okulları gezen ekipler, spor, dans yüz boyama gibi etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Depremden bu yana sahada bulunan ekipler, aldıkları olumlu dönüşler üzerine okul ziyaretlerini sürdürüyor. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Yöneticisi Sevinç Carım, depremin ardından çocuklara moral vermek için harekete geçtiklerini söyledi. Öğretmen ve antrenörlerle okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Carım, "Deprem sonrası çocukların motivasyonunu yükseltmek istedik. Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak çocuklara yönelik etkinlikler yapıyoruz" dedi. Carım, dans, spor, yüz boyama gibi aktivitelerle çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini aktararak, sahadaki çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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