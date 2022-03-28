Simone Bichara Abibe’nin ölümünde hemşireye delil gizleme davası!

İstanbul'da özel bir hastanede 'yağ aldırma' (Liposuction) ve karın gerdirme ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe'nin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken hastanede görevli bir hemşire hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.

YAĞ ALDIRMA AMELİYATI ÖLÜME Mİ GÖTÜRDÜ?

Olay, Ataşehir'de çok bilindik bir özel hastanede yaşandı. İddiaya göre Batı Afrika ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, hastanede 2 Ağustos 2021 günü yağ aldırma ve karın gerdirme ameliyatı oldu, bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 doktorun şüpheli olduğu soruşturma devam ederken yeni bilgiler de ortaya çıktı.

BELGELER VERİLMEYİNCE ARAMA KARARI

Simone Bıchara Abibe'nin şüpheli ölümü üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Polis ekiplerine hastanedeki tüm tıbbi belgelerin temin edilmesi ve olay yeri inceleme ekibinin hazır bulunması yönündeki talimat verdi. Ancak hastane bulunan hemşire Elif A. sadece bazı belgelerin verilebileceğini diğer tıbbi belgelerin hazırlanamadığını dahası hastane yönetim kadrosundan kimse bulunmadığı için evrak veremeyeceğini belirtti. Belgelerin teminin gecikmesinde sakınca olduğunu tespit eden savcılık arama kararı çıkarttırdı ve tüm belgeleri temin etti.

"SUÇUM YOK, İLK DEFA BAŞIMA GELDİ"

Savcılığa zorluk çıkaran hemşire Elif A. ifadesinde, vekaleten gece müdürlük görevine baktığını, kendisi haricinde gece müdürün bulunmadığını belirtti. Başta hazır bulunan evrakları verebileceğini, tamamı ise sabah verebileceğini kaydeden hemşire, polislerin arama yaptığını ve neticede tüm tıbbi bilgi ve belgenin polise teslim edildiğinin altını çizdi. Suç işleme kastının bulunmadığını, başına ilk defa böyle bir olay geldiğini de ekledi.

BELGELERİ GİZLEYİP VERDİ, 1 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, emniyet tarafından konuya ilişkin evrakların ilk etapta verilmediğine dair tutanak tuttuğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimat gereği kendisinden istenilen Simone Bıchara Abibe'ye ait tıbbi bilgi ve belgeleri teslim etmeyerek hemşire Elif A.'nın suç işlediğini kaydetti. Önce belgeleri gizleyip ardından teslim etse de hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Hemşirenin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.