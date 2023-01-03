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Giriş Tarihi: 3.1.2023 17:07

Sinan Ateş cinayetinde 3 şüpheli adliyede

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliye sevk edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sinan Ateş cinayetinde 3 şüpheli adliyede

Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Sinan Ateş cinayetinde 3 şüpheli adliyede
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