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Giriş Tarihi: 7.1.2023 17:37

Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Doğukan Çep'in de olduğu 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

DHA
Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, gözaltına alınanların adliyeye sevkleri ise sürüyor. Aralarında cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Doğukan Çep'in de bulunduğu 5 kişi daha atliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
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