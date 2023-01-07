Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin azmettirici olduğu öne sürülen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'ya getirilen Çep ve beraberindeki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgularının ardından sulh cezaya sevk edilen şüphelilerden azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in de aralarında olduğu 3 şüpheli 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.