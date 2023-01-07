Haberler Yaşam Haberleri Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 7.1.2023 20:03 Son Güncelleme: 7.1.2023 20:12

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Doğukan Çep’in de aralarında olduğu 3 şüpheli ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin azmettirici olduğu öne sürülen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'ya getirilen Çep ve beraberindeki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgularının ardından sulh cezaya sevk edilen şüphelilerden azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in de aralarında olduğu 3 şüpheli 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
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