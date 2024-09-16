Sincan Belediyesi’nden Çölyaklı vatandaşlara özel piknik

Sincan Belediyesi çölyaklı vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Başkan Murat Ercan'ın katılımıyla Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çölyaklı vatandaşlara özel bir piknik düzenlendi. Başkan Ercan vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Çocukların doyasıya eğlendiği ve can dostlarımızla keyifli vakit geçirdiği piknik görülmeye değerdi. 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen pikniğe palyaçolar renk kattı.





GLUTENSİZ EKMEK YARDIMI VE DESTEK KARTINA NAKDİ ÖDEMELER YAPILIYOR

Glutensiz ekmek yardımı ve sosyal destek kartına 3 ayda bir yapılan ödemelerle çölyaklı vatandaşların glutensiz gıdaya ulaşmalarına yardımcı olan Sincan Belediyesi, farkındalık oluşturmak adına da çeşitli etkinlikler düzenliyor.





BAŞKAN ERCAN'DAN ÇÖLYAK HASTALARINA TAM DESTEK

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi. Başkan Ercan, "Glutensiz gıda temininden 3 ayda bir gerçekleştirdiğimiz nakdi yardımlara ve çölyak farkındalık programlarına kadar çölyak hastası hemşehrilerimize ve ailelerine destek olmaya devam edeceğiz. Yüzünüzü gülerken görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Pikniğe göstermiş olduğunuz yoğun katılımdan dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





Aileler piknik organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, "Yaptığınız her türlü faaliyette sizinle beraberiz. Sizi çok seviyoruz." ifadeleriyle Başkan Murat Ercan'a olan sevgisini ifade etti.