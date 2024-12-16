Sincan’da bilim ve teknoloji heyecanı: Gençlerin projeleri Bilim Sincan’da görücüye çıktı

Bilim ve teknoloji dolu bir hafta sonu yaşatan Sincan Belediyesi, düzenlediği proje şenliği ile gençlerin teknoloji alanındaki yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak sağladı. Şenlik kapsamında gençler, geliştirdikleri projeleri katılımcılarla paylaştı. Hayatı kolaylaştıran ve teknolojinin imkanlarından faydalanan bu projeler, ziyaretçilerden tam not aldı.

GENÇLERİN YANINDA OLDU

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, geleceğin bilim insanları ve teknoloji liderleri olacak gençleri bu önemli günlerinde yalnız bırakmadı. Projeleri yakından inceleyen Başkan Ercan, "Ankara'mızın gençlerinin birbirinden değerli projelerini görmekten büyük mutluluk duydum. Bilim Sincan'ımızda böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gururluyuz. Gençlerimizin başarılarının devamını dilerim" dedi.

Etkinliğe, Başkan Murat Ercan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Pekeş, AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca, AK Parti Sincan Gençlik Kolları Başkanı Celalettin Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Gün boyu devam eden Deneyap Proje Şenliği, teknoloji ve bilim meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlik alanı, her yaştan ziyaretçiyle dolup taştı. Katılımcılar, projeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Şenlik boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve sunumlar, renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturan bu etkinlik, Sincan'ın inovasyon merkezi olma yolundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.