Sinem Çiçek’in sır ölümünde flaş gelişme! Aranan araç sürücü yakalandı!





ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ilk ifadesinde, Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını, beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini, burada bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.