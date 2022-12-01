Sınırdan planörle uyuşturucu sevkiyatı

Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon kapsamında yakalanan zanlıların ele geçirilen uyuşturucuyu "planör" ile yurt dışından getirdikleri belirlendi. Jandarmanın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 27 Kasım'da düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış gözaltına alınan zanlılardan M.S. ile yabancı uyruklu M.T.F, I.N.I. ve I.N.I. tutuklanmış, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu operasyonuna ilişkin yürüttüğü soruşturmada zanlıların yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu planör ile Kırklareli'ne getirdikleri belirlendi.Planörün gece saatlerinde ışıklarını kapatıp kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı, Kırklareli'nde bekleyen diğer şüphelilerin ise araziye planörden görülebilecek şekilde ışıklar yerleştirdikleri tespit edildi. Planör pilotunun bu ışıkların bulunduğu bölgeye alçak uçuş yaparak uyuşturucuyu attığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, planörün Türk hava sahasına kaçak yollarla girişine ilişkin Çanakkale Hava Radar Komutanlığından bilgi istendiği öğrenildi. Operasyonda 86 kilo 500 gram skunk, 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici ele geçirilmişti. AA