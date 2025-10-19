Sınırdan tehlikeli geçiş: Kuzey Koreli asker Güney Kore’ye kaçtı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli bir askerin, Koreler arası sınırdaki yüksek güvenlikli bölgeden geçtiği belirtildi.

Kuzey Kore birliklerinden herhangi bir olağandışı faaliyet tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, sınırı geçerek Güney Kore'ye giren askerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.