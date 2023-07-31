Sıradışı başkan

Çanakkale Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, borçlu aldığı belediyeyi, 3 dönemdir borçlanmadan yönetiyor. Gelirleri artırdı, maaşları katladı. 2 bin nüfuslu Evreşe'de su ve interneti bedavaya, eti ise ucuza veriyor. Zaman zaman önlüğünü giyip belediyenin restoranında tezgâh başına geçiyor. Doğum günü olan her çocuğun evine pasta gönderiyor."Annelerin de gezmeye hakkı var" diyen genç başkan, kreşleri ücretsiz yaptı. Yetmedi Evreşe'de düzenlediği çello konserleriyle halkın gönlünü kazanmayı bildi. Belediye olarak kiraladığı biçerdöverleri çiftçiye yarı fiyatına kullandırttı. SABAH'a konuşan AK Partili Soyuak, "Başında olmadığım, bilmediğimiz bir işi yapmam. Halkımız için dur durak bilmeden çalışıyoruz" dedi.