Sirkeci-Kazlıçeşme hattı dünya listesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Şubat 2024'te hizmete açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Lonely Planet isimli gezi rehberinin internet sitesinde yayımlanan "Avrupa'nın gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası" başlıklı makalede övgülerle anlatıldı. Makalede şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'un Sirkeci sahil hattı boyunca ilerleyin ve eski halinin bir gölgesi olduğunu görün.Nostaljik gezginlerin, Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan bu hattı kullanmalı. Hatta bu hat belki de yeni duraklardan biri olan Kumkapı'da deniz ürünleri yemeğini yemek için bir trene binme bahanesidir."Hizmete alındığı tarihten bu yana hattı 800 bin yolcu kullanırken, her gün ortalama 10 bin kişi burada seyahat ediyor. İstanbul'da Tarihi Yarımada'nın "Altın Halkası" olarak adlandırılan ve Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısı olan hat, 1888 yılında açılan Sirkeci Garı ile uzun yıllar Orient Ekspresi'nin son durağı olarak hizmet vermişti. Ayrıca sosyokültürel, rekreasyon, spor ve bisiklet gibi imkânlarıyla İstanbullulara hizmet veren hat seyir güzelliği olan güzergâhı ile dikkat çekiyor.