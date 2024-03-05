Şırnaklı öğrenciler petrol sahasını gezdi

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açılan kuyularla birlikte her gün petrol üretimi artırılıyor. Açılan 28 kuyuda petrol üretiminin sürdüğü Gabar'daki TPAO'ya toplumun her kesiminden ziyaretçi gidiyor. 2024 yılı hedefi 100 bin varil olarak belirlenen Şehir Esma Çevik Petrol sahasının son ziyaretçileri Cizre Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ve Şırnaklı öğrenciler oldu.

Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir Şırnaklı öğrenciler ile Gabar Dağı'nda bulunan "Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahası"nı ziyaret etti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri eşliğinde gerçekleşen ziyarette, öğrencilere petrol kuyusu ve üretim süreci hakkında detaylı bilgi verildi. Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahasını gezen öğrenciler, sahanın önemini ve üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldular.

Aynı zamanda, petrol mühendisliği ve jeoloji alanlarında kariyer düşünen gençler için bu ziyaret büyük bir ilham kaynağı oldu. Ziyaretin ardından Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, yaptığı açıklamada, Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahalarının ülkenin enerji ihtiyacını karşılamada ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Demir; "Gençlerimiz için ilham kaynağı olmasını hedeflediğimiz; enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, cari açığımızı düşürerek üretime istihdama katkı sağlayacak, Türkiye Yüzyılının inşasında önemli rol oynayacak, gurur abidemiz Gabar Dağında bulunan petrol üretim sahalarını gezerek yetkililerden ve mühendislerden bilgi aldık. Petrol şehri Şırnak'tan çıkacak petrol mühendisleri, jeoloji mühendisleri bu sahalarda ülkemizin geleceğine hizmet edecek Allah'ın izniyle. Gurur duyuyoruz ülkemizle, devletimizle ve aziz milletimizle" dedi.