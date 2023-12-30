Şırnak’ta 12 şehit için mevlit programı

Görümlü Beldesinde Yeni Mahalle muhtarı Şükrü Bakış 12 şehit için bin kişilik mevlit programı düzenledi. Mevlit programına Görümlü Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ahmet Eroğlu, askerler ve belde halkı katıldı. Yeni Mahalle Camisi önünde verilen Mevlidi cami imamı Vedat Şan Kürtçe olarak okudu. Mevlide katılanlar PKK'ya tepkilerine dile getirdi. Belde halkından Mehmet Sadak, "teröre tepki göstermek için buradayız. Belde halkı olarak terörü lanetliyoruz. Allah terörün belasını versin. Biz terörü bölgemizde istemiyoruz. Daima teröre karşı durduk. Devamlı da karşı durmaya çalışacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Serkan Karadeniz de "Görümlü beldesi olarak şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Görümlü'den Şırnak'tan bölücü terör örgütü PKK'yı kınıyorum, lanetliyorum" dedi.

Pençe-Kilit harekatında şehit olan askerler için mevlit programını düzenleyen Yeni Mahalle Muhtarı Şükrü Bakış ise şunları söyledi: "Bu terör örgütü yıllardan beri köyümüzde olsun, Kuzey Irak'ta olsun, Cudi'de olsun, bölgemizde olsun katliamlar yapıyor. Çoluk çocuk demeden bizi çok perişan durumda bıraktı. Pençe harekatında 12 şehit verdik. Bu şehitler adına bin kişilik bir mevlit düzenledim. Köyümüz sağolsun, komutanlarımız sağolsun, korucularımız varolsun. Hep beraber Mehmetçiklerle beraber şehitlerimiz için bin kişilik bir mevlit okuttum. Allah hepsinden razı olsun. Buradan tüm devlet yetkililerimize sesleniyorum. Biz her zaman görümlü olarak devletimizin yanındayız. PKK'ya karşı dik durduk. Dik durmaya devam edeceğiz.

Hiçbir zaman için şehidimizden, vatanımızdan, bayrağımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şehit hiçbir gazi yalnız bırakmadık. Her zaman şehitlerimizini gazilerimizin yanında olduk. Çok şehidimiz oldu evet ne mutlu ki şuan Cudi'de Gabar'da devletimiz tarafından korunmakta ve çok güzel bir şekilde bizi kollayıp savunuyor. Allah razı olsun. Vatanımızdan. Bayrağımızdan devletimizden memnunuz"

Cami sokağının girişi ile camiye Türk Bayrakları ve 12 şehidin fotoğrafı asıldı. Pankartlarda 'şehitler ölmez', 'vatan size minnettardır' ve 'ruhlarınız şad olsun' yazıldığı görüldü. Mevlidin ardından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.