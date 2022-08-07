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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Şırnak’ta prematüre bebek helikopterle hastaneye götürüldü

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta prematüre bebek helikopterle hastaneye götürüldü
Şırnak'ta 25 haftalık ve 775 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi. Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük 775 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için, doktorlar tarafından Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin'in talimatı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şanlıurfa'da kuvöze alınan bebeğin tedavisi yeni doğan yoğun bakımda sürüyor.

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Şırnak’ta prematüre bebek helikopterle hastaneye götürüldü
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