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Giriş Tarihi: 10.10.2022 17:18 Son Güncelleme: 10.10.2022 17:28

Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 65 gözaltı

Şırnak'ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’taki kaçakçılık operasyonlarında 65 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 20 gram metamfetamin, 65 gram eroin, 113 gram esrar, 202 gram skunk, 1 bong, 5 bin 400 adet makaron, 2 bin 728 adet sigara, 51 cep telefonu aksesuarı, 35 tarihi eser, 30 litre alkol, 25 cep telefonu, 245 Litre Asetik Anhidrit madde (Eroin yapımında kullanılan sıvı ham madde) ele geçirildi.

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Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 65 gözaltı
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