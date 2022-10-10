Şırnak’taki kaçakçılık operasyonlarında 65 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 20 gram metamfetamin, 65 gram eroin, 113 gram esrar, 202 gram skunk, 1 bong, 5 bin 400 adet makaron, 2 bin 728 adet sigara, 51 cep telefonu aksesuarı, 35 tarihi eser, 30 litre alkol, 25 cep telefonu, 245 Litre Asetik Anhidrit madde (Eroin yapımında kullanılan sıvı ham madde) ele geçirildi.