Sırp çete üyesini villada işkenceyle öldürdüler

GÖMÜLDÜĞÜ VİLLADA TADİLAT YAPILMIŞ

Sırp yetkililer tarafından Türkiye'ye yollanan bilgi notunda Mijanoviç'in 9 Kasım 2020 günü Uskumruköy'de Brio restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin bir Fiat Doblo ile taşındığı ve restoran yakınında Bojaniç'e ait villanın arkasına gömüldüğü belirtildi. Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar da gönderildi. Aynı fotoğraflar yakalanarak tutuklanan Radoje Zivkovic'in flaş belleğinde görüldü. Bunun üzerine polis, Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen Zeljko Bojanic'e ait Sarıyer'deki Ormanada villaları 167 numaraya operasyon düzenledi. Söz konusu villada kazı yapıldı. Ancak Mijanoviç'in cesedi bulunamadı.

RİSTA MİJANOVİÇ CİNAYETİNE EK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Rista Mijanoviç'in öldürülmesine ilişkin ayrıca yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Savcılık 2 şüpheli hakkında daha 50 sayfalık bir iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Radoje Zıvkovıc'ten ele geçirilen flaş bellekte Rista Mijanoviç'in elleri ve kolları sandalyede bağlı şekilde bulunan fotoğrafta çamaşır odasının duvarlarında ayna bulunmadığı ancak polis operasyonu sırasında duvarların aynayla kaplı olduğuna dikkat çekildi.

BAHÇENİN YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

İddianamenin devamında Rista Mijanoviç'in bağlı olduğu fotoğraftaki duvar, kapı, dolap, çamaşır ve yıkama kurutma makinesinin birebir aynı olduğu, tüm bu fotoğraflar ışığında Rista Mijanoviç'in elleri ayakları bağlı, çıplak halde başında bekleyen adam ile çekilen fotoğrafın Zeljko Bojanıc'e ait Villa 167'nin bodrum katında bulunan çamaşırlar olduğu anlaşıldı. İddianamede Sırp yetkililerin yapmış olduğu bilgi ve belge paylaşımında Rista Mijanoviç'in öldürüldükten sonra gömüldüğü bahçe fotoğrafına ilişkin Villa 167 numaralı villa bahçesinde yapılan kontrollerde, bahçenin yapısının değiştirildiği görüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Rista Mijanoviç'i öldürdükleri gerekçesiyle Sırp mafya lideri Zeljko Bojanic ve Hakan K., hakkında 'Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak', 'Eziyet ve Tasarlayarak Adam Öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.