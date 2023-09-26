Sırp liderinin öldürülmesi davasında yeni gelişme: O villada keşif yapılacak

Karadağ'da bulunan Skaljari çetesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Risto Mijianoviç'in, İstanbul'da bir restaronttan kaçırıldıktan sonra Sarıyer'de bulunan bir villada işkence yapılarak öldürülmesine ilişkin iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Mijanoviç'in Uskumruköy'de bulunan bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin hafif ticari araçla restoran yakınında bulunan Zeljko Bojanic'e ait villanın arkasına gömüldüğü iddia edilmişti.

CESET BULUNAMADI

Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar tutuklanan Radoje Zivkovic'in flaş belleğinde çıkmıştı. Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen Zeljko Bojanic'e ait Sarıyer'deki villada yapılan kazıda ceset bulunamamıştı. Bojanic'in villanın bodrum ve bahçe katında cinayeti kamufle atmak amacıyla kapsamlı tadilat yaptığı ve cesedin başka bir yere taşındığı iddia edilmişti.

HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerden örgüt üyesi konumunda bulunan Zeljko Bojanic ve Hakan Kaptan'ın "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ayda 6 yıla kadar hapsi istenirken, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Risto Mıjanovıc'i kaçırıp eziyet edip öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenmişti. Zeljko Bojanic'in "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi de istenmişti.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, başka suçtan tutuklu Radoje Zivkovic Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanık Zeljko Bojanic ile tutuksuz sanık Hakan Kaptan ile başka suçtan ev hapsinde bulunan Milan Vujotic katıldı.

ARAMA KAYITLARINA BAKILACAK

Duruşmada, villada yapılan tadilat ve düzenlemelere ilişkin iki tanık dinlendi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Sanık Zeljko Bojanic'in suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılarak öldürdüğü iddia edilen Risto Mijanoviç'in kullandığı belirtlilen iki telefon hattının 9 Mayıs 2020 tarihinden bu zamana kadar arayan, aranan mesaj ve baz kayıtlarıyla tüm sinyal bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar verildi.

VİLLADA KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme, Sırp yetkililerin öldürdüğünü bildirdiği Risto Mijanoviç'e ait görüntüler ile Radoje Zivkoviç'den ele geçirilen flash bellekte kayıtlı fotoğraflar ile Risto Mijanoviç'in 9 Kasım 2020'de ikametinden ayrılırken tespit edilen görüntüler ve havalimanın ülkeye giriş yaptığı görüntüler üzerinden inceleme yapılarak şahsın aynı şahıs olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına hükmetti. Ayrıca Zekeriyaköy'de bulunan Ormanada Villaları No.167 adresinde 6 Kasım'da keşif yapılmasına karar verdi.