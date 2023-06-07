Sırp liderinin öldürülmesine ilişkin davada bir sanığa tahliye

Düzenlenen iddianamede, Kavackı suç örgütüne mensup Skaljeri suç örgütünün üst düzey konumunda yer alan üyesi Risto Mıjanovıc'i pusuya düşürüp Uskumruköy'de bulunan Brio isimli restorana çağırdıkları ve buradan Mıjanovic'i kaçırarak yine Brio Restorana yakın mesafede bulunan Zeljko Bojanıc'e ait Orman ada Villaları 167'ye götürdükleri anlatıldı. Burada Risto Mıjanovıc'i elleri, ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde eziyet ederek öldürüp ortadan kaldırdıkları belirtildi.

HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerden örgüt üyesi konumunda bulunan Zeljko Bojanic ve Hakan Kaptan'ın "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ayda 6 yıla kadar hapsi istenirken, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Risto Mıjanovıc'i kaçırıp eziyet edip öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. Zeljko Bojanic'in "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi de istendi.

İLK CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Duruşmada iki tutuklu, bir tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Ankara'da tutuklu olan Radoje Zivkovic, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada savunması alınan villanın sahibi Zeljko Bojanic, Karadağ vatandaşı olduğunu ve Türkiye'ye yaşamak amacıyla geldiğini söyleyerek "2009'da Sırbistan'a gittim. Cinayetle hiçbir ilişkim yok. Kimseyi kaçırmayı, öldürmeyi düşünmedim. Öldürülen kişi bahçeme gömülmüş. Benim evime hiç gelmedi. Yok olmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok. 7 aydır tutukluyum" dedi.

''ŞİFRELERİ UNUTTUM BİLSEM SÖYLERDİM''

Daha sonra savunması alınan sanık Radoje Zivkovic ise kendisine ait flaş bellekte Risto Mijanovic'nin işkenceye uğradığı görüntüleri bulunduğunun sorulması üzerine "O flaş belleği avukat verdi. Karadağ'daki dava için. Onlarla hiçbir ilişkim yok. Cinayetle hiçbir ilgi ve alakam yok. Kimseyi kaçırmadım, işkence etmedim ve öldürmedim. Ölen Risto'yu tanımıyorum. Milan dışında bu dosyadaki sanıkları tanımıyorum. Villanın sahibi Zeljko'yu da tanımıyorum" dedi. Hakimin, dijital materyallerinin ve cep telefonunun şifresini sorması üzerine Zivkovic, "Şifreleri unuttum bilsem söylerdim. Suçsuzum" dedi.

RESTORAN SAHİBİ SAVUNMASINI YAPTI

Sanıklardan Milan Vujotic ise "Buradaki sanıklarla hiçbir ilişkim yok, tanımıyorum. Ölen Risto'yu da tanımazdım. Suç işlemedim, bilmiyorum neden buradayım. Öldürülen kişi ortadan kaybolduğunda İspanya'daydım. Hem psikolojik, hem fizyolojik sağlık durumum iyi değil. 9 aydır ev hapsindeyim" dedi. Sanık Hakan Kaptan ise sanık Zeljcko'yu Boris diye bildiklerini ve restoranında haftanın 4-5 günü gelip hatırı sayılır para harcayan bir müşterisi olduğunu belirtti. Kaptan, hakimin Zeljcko'nun internet, elektrik gibi aboneliklerini neden üzerine aldığını sorması üzerine "O üzerine abonelikleri alamadığını söyleyince yardım etmek istedim. Bana ayda 4-5 bin lira veriyordu, ben de abonelik ücretlerini ödüyordum. Ama kendi faturalarımla karışmaya başlayınca geçen sene abonelikleri çıkardım" dedi.

HAKAN KAPTAN TAHLİYE EDİLDİ

Savunmalar sonrası mütalaasını sunan savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Risto Mijanoviç'n kaçırıldığı restoranın sahibi Hakan Kaptan'ın tahliyesine karar verdi.