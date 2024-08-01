Sırp mafya liderinin infaz davasında flaş gelişme! ’Köstebek’ şoför tahliye edildi

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybederken, eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu. İstanbul Mecidiyeköy'de, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sırp Skaljari Çetesi'nin lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt yöneticileri konumunda bulunan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in da olduğu 13'ü tutuklu 16 kişinin yargılandığı davada 16 sanık hakkında "Silahlı suç örgütü kurmak" ve "Tasarlayarak adam öldürmek" suçlaması yapılmıştı. Tutuklu sanık Radoje Zıvkovıc tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, "İddianamede bana yöneltilen bir suç görmedim. İddianamedeki fotoğraflar bana ait değil. Emniyette polis benden telefonumu açmamı istemişti ama ben açmamıştım. Ben kimseyi öldürmedim. Olaydan bilgim yok. Olayla ilgili bilgim ve dahlim yoktur" dediği soruşturma dosyasında Risto Mijanovice işkence edildiğini gösteren fotoğraflar da yer almıştı.
ÇIPLAK SANDALYEDE ELLERİ BAĞLI
Soruşturma dosyasına giren işkence olayına ilişkin fotoğraflar da Sırp yetkililer tarafından gönderilmişti. Sırbistan'dan gelen bilgi notunda Risto Mijanovic'e ait fotoğrafların Radoje Zivkovic'ten ele geçirilen flash bellek içerisinde de yer aldığı belirtilmişti. İkinci fotoğrafta ise Zeljko Bojanic'in villasına ait çamaşır odası yer alıyor. Yapılan incelemede Risto Mijanovic'in çıplak şekilde yer aldığı fotoğraftaki yer ile villanın çamaşır odasının aynı oda olduğu tespit edilmişti.
AVUKATTAN ÇARPICI İDDİA
Sırp liderin yanında şoför olan ve örgüte köstebek olarak girdiği iddia edilen sanıklardan Emre K.'nın avukatı Ayhan Baykal, duruşmada Juvan Vukotic'e öldürüldüğü araca GPS cihazını müvekkilinin koymadığını, aracın bagaj kısmına rahat şekilde GPS koyulabileceğini iddia etmişti. Mahkeme başkanı ise aracın incelemesi için dosyaya bilirkişi atadı. Mahkeme heyeti çağlayan adliyesi önünde suikast düzenlenen aracı bilirkişiyle birlikte incelemeye aldı.
GPS 60 SANİYEDE YERLEŞTİRİLİP KAPATILABİLİR
Tespitte araç görüldü, üzerinde gerekli tahkikat yapıldı ve aracın keşif halindeki vaziyetlerindeki tespiti için fotoğrafları çekildi. Araç üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda aracın şasisinin bir bölümü olan sol arka çamurluk ile bagaj arasındaki boşluğun başka bir müdahaleye gerek kalmadan, altına yatılarak hiçbir el aletine ihtiyaç duyulmadan havalandırma ızgarası sadece çekilerek sökülmesiyle ortaya çıkartılabilir olduğu belirtildi. Araçtaki bu bölgeye bahsi geçen GPS takip cihazı uygun boyutta olduğu takdirde en geç 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu kaydedildi.
KÖSTEBEK OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞOFÖR TAHLİYE EDİLDİ
Yapılan incelemer sonrası geçtiğimiz günlerde tekrar görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Sırp mafya lideri Juvan Vukotic'in şoförü Emre K.'nın üzerine atılı suçlardan dolayı yeterli delilin bulunmadığı belirtilerek tahliye edilmesine karar verildi. Mahkeme diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.