Sırp mafya liderinin infaz davasında flaş gelişme! ’Köstebek’ şoför tahliye edildi

ÇIPLAK SANDALYEDE ELLERİ BAĞLI

Soruşturma dosyasına giren işkence olayına ilişkin fotoğraflar da Sırp yetkililer tarafından gönderilmişti. Sırbistan'dan gelen bilgi notunda Risto Mijanovic'e ait fotoğrafların Radoje Zivkovic'ten ele geçirilen flash bellek içerisinde de yer aldığı belirtilmişti. İkinci fotoğrafta ise Zeljko Bojanic'in villasına ait çamaşır odası yer alıyor. Yapılan incelemede Risto Mijanovic'in çıplak şekilde yer aldığı fotoğraftaki yer ile villanın çamaşır odasının aynı oda olduğu tespit edilmişti.

AVUKATTAN ÇARPICI İDDİA

Sırp liderin yanında şoför olan ve örgüte köstebek olarak girdiği iddia edilen sanıklardan Emre K.'nın avukatı Ayhan Baykal, duruşmada Juvan Vukotic'e öldürüldüğü araca GPS cihazını müvekkilinin koymadığını, aracın bagaj kısmına rahat şekilde GPS koyulabileceğini iddia etmişti. Mahkeme başkanı ise aracın incelemesi için dosyaya bilirkişi atadı. Mahkeme heyeti çağlayan adliyesi önünde suikast düzenlenen aracı bilirkişiyle birlikte incelemeye aldı.