Sırp organize suç lideri Jovan Vukotiç’in davasında 1 sanık tahliye edildi

42 yaşındaki Jovan Vukotic'in ölümüne ilişkin İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 16 tutuklu şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Husumet neticesinde Kavackı suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in örgütün lideri konumunda bulunan Radoje Zvıcer'den aldıkları talimat doğrultusunda 02 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc' in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı anlatılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLERİ İSTENDİ

İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 8 şüpheli hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme" 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

''AYAKKABI RENKLERİ FARKLI''

İstanbul 40. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya 8'i tutuklu 11 sanık katıldı 3 tutuklu sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Savunma yapan sanık Emircan Sümer, ''Çete lideri dâhil kimseyi tanımıyorum. Evimde arama yapıldı. Şahsıma ait ayakkabı bulundu. Bu delil gösterildi, 8 aydır cezaevindeyim. Ama failin ayakkabı rengiyle bu ayakkabı farklı'' diyerek beraatını talep etti.

''TANIMADIĞIM İNSANLARLA İSMİM YAN YANA GEÇİYOR''

Jovan Vukotic'in içinde bulunduğu aracı kullanan tutuklu sanık Emre Karağaç, ''Silahlı saldırıya uğramama rağmen 8 aydır tutukluyum. Abi kardeş gibi olduğu kişi hayatını kaybetti. Tanımadığım insanlarla ismim yan yana geçiyor. Motosiklet üzerinde siyah giyimli 2 kişi olduğunu gördüm. Ben de silahlı saldırıya uğradığımızı anlayınca direksiyona kapandım" ifadelerini kullandı.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanık Emre Çakmak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 10 sanığın tutukluluk halleri devam derken duruşma ertelendi.