Sisli İstanbul’dan kartpostallık manzaralar

İstanbul sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin etkisi altına girdi. Köprüler, sahil şeridi ve yüksek kesimler adeta beyaz bir örtüyle kaplanırken şehir, güne romantik bir havayla uyandı. Sis, görüş mesafesini yer yer düşürse de Boğaz boyunca ortaya çıkan silüetler kartpostalı andırdı. Martı sesleri buğulu havaya karıştı; kıyıdaki ışıklar sisin içinde titreyen yansımalarla şehri adeta masal diyarına dönüştürdü. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya çağırırken İstanbullular sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle şehrin büyülü hâlini gündeme taşıdı.