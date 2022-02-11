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Giriş Tarihi: 11.2.2022 18:19 Son Güncelleme: 11.2.2022 20:05

Şişli köşe bucak denetlendi: Aranan 5 kişi ile birlikte bir silah ele geçirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli köşe bucak denetlendi: Aranan 5 kişi ile birlikte bir silah ele geçirildi

Şişli ‘de suç unsurlarıyla mücadele kapsamında Feriköy'de 50 ekip ve 120 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde aranması olan 5 kişi yakalanırken bir adet tabanca ele geçirildi.

Şişli, Feriköy Mahallesinde genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen denetime Yunus olarak bilinen Motosikletli Polis ekipleri ile trafik ekipleri katıldı.

Feriköy'de, genel emniyet ve asayiş yönünden umuma açık mekanlardan kahvehane, kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları başta olmak üzere narkotik konularında şüpheli kişiler incelendi. Durdurulan araçlardaki kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken araçlar da didik didik arandı. 50 ekip ve 120 personel ile yapılan denetimlerde aranan 5 kişi gözaltına alınırken, 1 adet silah ele geçirildi.

Denetleme kapsamında yolda seyir halinde bulunan araçların yapılan kontrollerinde eksik belgeleri bulunan trafik yönünden çeşitli suçlardan sürücülere 40 bin 912 lira cezai işlem uygulandı.

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Şişli köşe bucak denetlendi: Aranan 5 kişi ile birlikte bir silah ele geçirildi
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