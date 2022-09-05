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Giriş Tarihi: 5.9.2022 09:33

Şişli'de ayağının üzerinden kamyonet geçen kadının parmakları koptu

Şişli'de arıza nedeniyle yolda kalan kamyonet, bir başka sürücü tarafından çalıştırılmaya çalışılırken, aniden hareket etti. Yolda yürüyen kadının ayağının üzerinden geçen kamyonet, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Ayak parmakları kopan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Şişli’de ayağının üzerinden kamyonet geçen kadının parmakları koptu

İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü saat 17:15 sıralarında arıza yapan bir kamyonet, yol ortasında kaldı. Arızalı kamyonet yoğun trafiğe neden oldu. Kamyonet sürücüsü aracını çalıştırmak için bir süre çabaladı. Bu sırada bir başka kamyonetin sürücüsü Mehmet M., yardıma geldi. Arızalı kamyoneti çalıştırmayı deneyen Mehmet M., bir anda hareket eden aracın kontrolünü kaybetti. Kamyonet yolda yürüyen Feyza T.'ye çarparak, ayağının üzerinden geçti. Kamyonet bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

AYAĞINDAKİ 4 PARMAK KOPTU
Ayağı kamyonet lastiğiyle orta refüj arasında kalan Feyza T.'nin 4 parmağı koptu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis merkezine götürülen sürücü Mehmet M., Feyza T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Baltalimanı Kemik Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Feyza T.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına giren görüntülerde, hareket eden kamyonetin kadına çarptıktan sonra ayağını ezdiği, duvara çarparak durması sonrası, Feyza T.'nin korkuyla kaçtığı görülüyor.

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Şişli'de ayağının üzerinden kamyonet geçen kadının parmakları koptu
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