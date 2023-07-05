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Giriş Tarihi: 5.7.2023 09:18

Şişli’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA
Şişli’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Kaza, Feriköy Hasret Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametinden Feriköy yönüne giden otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak takla attı. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durdu. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Hasret Caddesinde trafik tek şeritten verildi. Takla atan otomobilin kaldırılması için çekici bekleniyor.

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Şişli’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı
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