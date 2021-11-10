Çocuğunu parka götüren baba kafasından vurulmuştu: O davada flaş gelişme!

ARAZİ MESELESİ

İddianamede, Nupella Otel hissedarı İlamettin Aytekin ile otelin gayrı resmi ortağı Deniz Sarıhan'ın otelin yanında bulunan boş arsayı kiralamak üzere hissedarı olan Ahmet Aydemir ile görüşmeye gittikleri, tarafların yapılan görüşme sonucunda taraflar arasında tartışma yaşandığı ve kiralama konusunda anlaşamadıkları anlatıldı. Kiralamak isteyen İlamettin ile Deniz'in ofisten çıkmaları ile ardından Ahmet Aytekin ve Gültekin Efe Aytekin'in arkalarından ellerinde silahla çıkarak herhangi bir eylemde bulunmadan hemen geri ofise geri döndükleri, bir süre sonra Deniz Sarıhan'ın yanına aldığı Osman Turan ve Cem İşişler ile araçla ofise geri döndükleri ardından Ahmet Aydemir'e ait işyerine doğru silah çıkartarak ateş ettikleri, bu sırada silahtan çıkan mermilerin dükkanın camında ve kapısında maddi hasar meydana getirdiği kaydedildi.