Çocuğunu parka götüren baba kafasından vurulmuştu: O davada flaş gelişme!

Maganda kurşunun can aldığı olay, 11 Haziran günü Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana gelmişti. Çocuğuyla parka giden 44 yaşındaki Okan Karaten iki grubun silahlı çatışması arasında kalmış ve başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Genç adamın ölümü ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alınmış 6'sı 'olası kastla adam öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1 şüpheli ise serbest kalmıştı.
KARATEN'İ UZİ MARKA SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUN ÖLDÜRMÜŞ
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada suça konu silahların Feylozof Sokakta bulunan çöp konteynırın altına sakladığını belirlendi. Çöp konteynırın altında siyah poşet içerisinde 1 adet Sig Sauer marka tabanca, 1 adet Baretta Marka tabanca, 1 Adet 'UZİ' diye tabir edilen otomatik silah ve bu silahlar ait fişeklerin ele geçirildiği, 1 adet Sarsılmaz Marka tabanca, 1 adet av tüfeği ile bahse konu iş yerinden bulunan adet av tüfeği ele geçirildi. Olay sırasında oradan geçmekte olan Okan Karaten'in başından yaralanarak ölmesine sebep olan kurşunun Yunus A. tarafından kullanılan 'UZİ' olarak tabir edilen silahtan çıktığı belirlendi.
VATANDAŞLAR İKİ GRUBUN ÇATIŞMASI ARASINDA KALDI
Birinci grubu oluşturan Osman, İslam, Deniz, Yunus ve Cem'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Ahmet Aytekin'e ait ofisin sokağına geldiği belirtilen iddianamede, tartışma sırasında ofiste bulunan ikinci grup Ahmet, Şüpheli Gültekin Efe, Ömer Faruk Sak ve Mehmet Apaydın' a yönelik öldürmek amacıyla karşılıklı olarak birden fazla kez silahla ateş açtıkları saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Okan Karaten'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Yunus A.'nın 'Ne olursa olsun' düşüncesi ile Karaten'e yönelik eyleminin olası kastla öldürme suçunu oluşturduğu anlatılan iddianamede, yoldan geçen vatandaşların da yaralandığı olayın detaylarına yer verildi.
ARAZİ MESELESİ
İddianamede, Nupella Otel hissedarı İlamettin Aytekin ile otelin gayrı resmi ortağı Deniz Sarıhan'ın otelin yanında bulunan boş arsayı kiralamak üzere hissedarı olan Ahmet Aydemir ile görüşmeye gittikleri, tarafların yapılan görüşme sonucunda taraflar arasında tartışma yaşandığı ve kiralama konusunda anlaşamadıkları anlatıldı. Kiralamak isteyen İlamettin ile Deniz'in ofisten çıkmaları ile ardından Ahmet Aytekin ve Gültekin Efe Aytekin'in arkalarından ellerinde silahla çıkarak herhangi bir eylemde bulunmadan hemen geri ofise geri döndükleri, bir süre sonra Deniz Sarıhan'ın yanına aldığı Osman Turan ve Cem İşişler ile araçla ofise geri döndükleri ardından Ahmet Aydemir'e ait işyerine doğru silah çıkartarak ateş ettikleri, bu sırada silahtan çıkan mermilerin dükkanın camında ve kapısında maddi hasar meydana getirdiği kaydedildi.
YOLDAN GEÇENLERİ ÖLDÜRÜP, YARALAMIŞLAR
Hazırlanan iddianamede, dükkan içerisinde bulunan müştekilerin her hangi bir yaralanmalarının olmadığı, yine bu sırada motosikletten inen Yunus'un da aynı yöne ateş ettiği, ateş edilen adreste Ahmet Aydemir, Gültekin Efe Aydemir, Halis Yalazı, Mehmet Apaydın ve Ömer Faruk Sak isimli şahısların bulundukları, Ahmet'in elinde siyah renkli tabanca ve şüpheli Efe'nin elinde uzun namlulu tüfek bulunduğu ve açılan ateş sonucu Halis'in sol bacağından yaralandığı, olay yeri yakınından geçmekte olan motosikletli Mazlum Tikiz'in dizinden yaralandığı, olay yerinden kızı ve eşi ile geçmekte olan Okan Karaten'in başından vurulduğu ve öldüğü kaydedildi.
OKAN KARATEN KATİLİNE MÜEBBET İSTENDİ
Karşılıklı iki grubun birbirlerine karşı eylemleri nedeniyle taraflar iddianamede müşteki-şüpheli sıfatı taşırken, Okan Karaten Maktul, yaralanan Mazlum Tikiz, Mehmet Apaydın, Ömer Faruk Sak, Halis Yalaz 'mağdur', Karaten'in eşi Elanur 'müşteki' sıfatyla yer aldı. Tutuklu müşteki-şüpheli Ahmet Aydemir, Cem İşişler, Deniz Sarıhan, Gültekin Efe Aydemir, İslam Aytekin, Osman Karaz, Osman Turan, Yunus Aksak ve Berkay Gencer'in, 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması', 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama', 'Mala Zarar Verme', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından çeşitli cezalarla cezalandırılmaları istendi. Yunus Aksak'ın maktul Okan Karatan'e Karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapsi istenirken, grup üyeleri hakkında 15 yıldan müebbete varan çeşitli oranlarda cezalandırılması isteniyor.