Şişli’de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik son yolculuğuna uğurlandı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü girişinde önceki gün saat 17.30'da meydana gelen olayda, Mahir Sertçelik, hem kardeşinin oğlu hem de damadı Ersin Sertçelik tarafından önce araçla ezilmiş, ardından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Ersin Sertçelik ise polis ekiplerince yakalanmasının ardından, "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmişti. Damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenazesi Kağıthane Bilal Habeş-i Camii'ne getirildi. Cenaze namazına, Sertçelik'in akrabaları ve arkadaşları katıldı.





BİR YILDIR BOŞANMA AŞAMASINDALARDI

Öldürülen Mahir Sertçelik ve onu öldüren damadı Ersin Sertçelik ile mesai arkadaşı olduğunu söyleyen İsmail Erkan, "Kendi aralarında tartışma bir tartışma yaşanmış. Şantiyede söylenen buydu. Herhalde ayrılıkla alakalı bir konuydu. Bir yıldır boşanma aşamasındalardı, sonra da bu mevzu oldu. Aralarında babasından dolayı bir husumet varmış. Babası ile alakalı bir husumetleri varmış. İkisi bir araya geliyor ve öyle bir mevzu yaşanıyor. İki tarafı da tanıyordum. Gündüz de beraberdik, gecede de çalıştık. Ersin S. için agresif diyemem, iyi bir arkadaştı. Öyle bir şey yapacak biri değildi dedi. İkindi vaktine müteakip kılınan namazının ardından, Mahir Sertçelik'in cenazesi defnedilmek üzere Nevşehir'e gönderildi.