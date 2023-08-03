Şişli’de düzensiz göçmen ve narkotik uygulaması

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'ye bağlı Kuştepe ve Gülbahar Mahallelerinde düzensiz göçmenlere ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik uygulama yaptı.

Uygulamaya, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İHA Büro Amirliği ve Şişli İlçe Belediyesi Zabıta Ekipleri ile beraber 28 Ekip, 8 Çevik Grubu ve 45 Personel ile toplamda 181 personel katıldı.

8 Sabit noktada araç-şahıs, 10 araç ring yaya denetimi, 4 ayrı ekip işyeri ruhsat ve yabancı şahıs denetimi gerçekleştirdi. Sabit uygulamada, toplamda bin 437 denetim gerçekleştirildi.

Şahıs denetimlerinde 2'si dolandırıcılık, 1'i kayıp, 1'i ehliyetsiz sürücü, 1'i sigortasız motosiklet kullanan, 4'ü de çevreye rahatsızlık vermekten 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ring uygulamasında da 185 araca yönelik denetim gerçekleştirildi.