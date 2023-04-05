Şişli’de yan bakma tartışması cinayetle bitti





"NE BAKIYORSUN?" KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Olayın ardından genç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Kadir K. ise yan apartmandaki dairesine kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANI SİLAHIYLA YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırgan şahsın yan binada bulunan Kadir K. olduğu bilgisine ulaştı. Apartmanı giren polis, şahsı dairesinin önünde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması ve "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.