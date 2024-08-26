Şişli’de yüksek sesli müzik kavgası cinayetle sonuçlandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enis C. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, İsmet Sezişli ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmet Sezişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karın ve bacağından yaralanan Enis C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.