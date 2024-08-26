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Giriş Tarihi: 26.8.2024 22:48 Son Güncelleme: 26.8.2024 23:04

Şişli'de yüksek sesli müzik kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul Şişli Kuştepe’de sokakta müzik dinleyen grup ile sesten rahatsız olan mahalle sakini İsmet Sezişleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, İsmet Sezişli pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybederken Enis C. İse tabanca ile yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şişli’de yüksek sesli müzik kavgası cinayetle sonuçlandı

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi, Müjde Sokak'ta meydana geldi. Ssokak üzerinde yüksek sesle müzik dinleyerek eğlenen grup ile mahalle sakini İsmet Sezişli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, İsmet Sezişli pompalı tüfekle, Enis C. ise tabanca ile birbirine ateş ederek vuruldular.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enis C. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, İsmet Sezişli ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmet Sezişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karın ve bacağından yaralanan Enis C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Şişli'de yüksek sesli müzik kavgası cinayetle sonuçlandı
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