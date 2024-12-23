Haberler Yaşam Haberleri Şişli'deki trafik kavgası cinayetle sonlanmıştı: Vahşette yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:57 Son Güncelleme: 23.12.2024 16:07

Şişli'deki trafik kavgası cinayetle sonlanmıştı: Vahşette yeni gelişme!

Kanlı olay İstanbul Şişli'de yaşanmıştı... Otomobille yol kapatma kavgasında 24 yaşındaki Eyüp Yandık'ı bıçaklayarak öldüren Z.K. (18) ve yanında bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra kaçtıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA
Şişli’deki trafik kavgası cinayetle sonlanmıştı: Vahşette yeni gelişme!

Olay, Şişli Feriköy Mahallesinde 22 Aralık Pazar gecesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Otomobiliyle sokaktan geçmek isteyen Eyüp Yandık, yolu kapatan başka bir otomobildeki şüphelilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmadan kavgaya dönüşen olay sırasında, yakındaki restoranda bulunduğu öğrenilen şüpheli Z.K. dışarı çıkarak Eyüp Yandık'ı bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli olayın ardından yanında bulunan kişilerle kaçtı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı. 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'deki trafik kavgası cinayetle sonlanmıştı: Vahşette yeni gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA