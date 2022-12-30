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Giriş Tarihi: 30.12.2022 18:27 Son Güncelleme: 30.12.2022 18:40

Şişli’deki yol kavgasında iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul Şişli’de trafikte motosikletli kurye ile haifif ticari araç sürücüsü arasında yaşanan silahlı kavgada yoldan geçen kadın E.D. ile A.A. iki kişi yaralandı. yaşanan silahla yaralamalı olayda iki kişiyi yaralayan zanlı Atakan Taylan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’deki yol kavgasında iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Olay Şişli Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesinde 28 Aralık Çarşamba saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü Atakan Taylan ile motosikletli kurye arasında yol nedeniyle tartışma yaşandı. Giderek büyüyen tartışma sonucunda, hafif ticari aracın sürücü, araçtan inerek motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Tarafları, şoför koltuğunun yanında oturan vatandaş önledi. Fakat tartışmanın devam etmesi sonucu hafif ticari araçtaki şüphelinin silahla ateş açması sonucu motosiklet sürücüsü A.A. ile ile yoldan geçen E.D. isimli bir kadın bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay sonrası yakalanan araçtaki 3 şüpheliden biri Atakan Taylan ,emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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Şişli’deki yol kavgasında iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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