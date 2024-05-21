Sivas’ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Sivas- Erzincan karayolu Çukurbelen köyü yakınlarında meydana geldi. S.D yönetimindeki kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Turan Koçdere yaralandı. Yaralıları AFAD ve itfaiye ekipleri sıkıştığı kamyondan çıkardı. Kamyonda yolcu olarak bulunan Ömer Çamcı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazada ölen Ömer Çamcı'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.