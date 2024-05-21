Sivas’ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Turan Koçdere yaralandı. Yaralıları AFAD ve itfaiye ekipleri sıkıştığı kamyondan çıkardı. Kamyonda yolcu olarak bulunan Ömer Çamcı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazada ölen Ömer Çamcı'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.