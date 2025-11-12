Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 12.11.2025 22:12

Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Suşehri ilçesi Kekeç köyü yakınlarında meydana geldi. Yunus Kayışoğlu (56) yönetimindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil, Muammer Tepetam (39) idaresindeki 61 DJ 029 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Yunus Kayışoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Muammer Tepetam ile aynı araçta bulunan yolcu olarak bulunan Ali Tatar (41) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

