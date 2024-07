Sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sivrisineklerden bulaşan virüslerin yol açtığı Batı Nil ateşi ve Dang humması konusunda bu yıl çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yavuz, "Yurtdışı seyahatlerin çok arttığı bu dönemlerde çok sıkı takip edilmesi gerekli. Sivrisineklerle mücadelede yerel yönetimler ve bakanlıklar birlikte hareket etmeli, bireysel olarak ise cibinlik ve sinek kovucuları öneriyoruz" dedi. Aşırı sıcaklar nemli havanın etkisiyle yaz aylarında artan enfeksiyon hastalıkları içinde şu an ishaller başı çekiyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı (KLİMİK) Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bunun her yıl beklenen mevsimsel bir artış olduğunu kaydederek yiyeceklerin uygun koşullarda saklanması ve temiz su tüketiminin önemine değindi. Prof. Dr. Yavuz, "Yaz aylarında ishalli hastalıklar çok artar. Bunları bu yaz da görüyoruz. Ama asıl, şu anda sivrisineklerle gelebilecek Türkiye'de de olmasını beklediğimiz hastalıklar var" dedi. Şu an asıl endişe duydukları konunun sivrisineklerden bulaşan viral hastalıklardan Batı Nil ateşi ile Dang humması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Batı Nil ateşi var mesela, İstanbul'da 2019'da salgın yapmıştı en son. Merkezi sinir sistemini tutabilen, yani menenjite neden olabilen tehlikeli bir hastalık. Onu çok yakın takip etmemiz gerekiyor. Bir grup sivrisinekten (Culex türü) bulaşabiliyor. Yine Aedes türü sivrisinekten, ki bu tür İstanbul'da da tespit edilmiş durumda, Dang ateşi (Dang humması) dediğimiz hastalık, şu an hem İran'da hem Avrupa'da tanımlandı. Bizde de tanımlanmasından çok korktuğumuz bir virüs. Çünkü o da ateşli olabildiği gibi, bazen ağır hastalık tabloları da yapabiliyor" dedi.