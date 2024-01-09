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Giriş Tarihi: 9.1.2024 10:41

Siyonist İsrail Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı: 9 yaralı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği baskında 9 Filistinliyi yaraladı.

AA
Siyonist İsrail Tulkerim Mülteci Kampı’na saldırdı: 9 yaralı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin, bombalama sırasında şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 9 Filistinliye müdahale ettiği aktarıldı.

- İsrail askerleri kampı kuşattı, çatılara keskin nişancılar konuşlandırıldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve kampın çevresindeki caddelere mevzilendi.

İsrail askerleri kampı tüm giriş noktalarından kuşattı, yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi. Keşif uçakları uçuşlar gerçekleştirirken, kentin batısına takviye güç ve askeri buldozerler gönderildi.

Yerel kaynaklar, kampta zaman zaman patlama ve silah sesleri duyulduğunu aktardı.

RAMALLAH, EL-BİRE VE KALKİLYA'YA DA BASKINLAR DÜZENLENDİ

Ayrıca İsrail güçleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah, El-Bire ve Kalkilya kentlerindeki birçok beldeye de baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri dün Tulkerim kentinde 3 Filistinliyi öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli öldürüldü.

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Siyonist İsrail Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı: 9 yaralı
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